「夫がオンラインゲームで知り合った女と恋愛しています。相手の女に慰謝料請求したいです」そんな相談が弁護士ドットコムにはしばしば寄せられます。たとえば、「夫がオンラインゲームで知り合った女性と頻繁にボイスチャットで『好き』『愛している』といったやりとりをしている」といったものです。しかし、夫と女性が実際に会ったことはない場合、不貞行為があったと認定されることは難しいようです。一方で、こんな相談も寄せ