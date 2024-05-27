実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が２７日、都知事選（６月２０日告示、７月７日投開票）出馬の待望論が出たことに回答した。この日、都知事選に立憲民主党の蓮舫参院議員が立候補を表明し、堀江氏はＸに「百合子ｖｓ蓮舫とかマジで泥試合」とポストしていた。すると幻冬舎編集者の箕輪厚介氏は４年前に堀江氏が「東京改造計画」を出版していることを挙げ、「今の並びならホリエモンが出たらワンチャン都知事選当選するのでは