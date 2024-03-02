〈「戸田先生の遺体は腐敗しなかった」と語り継がれたが…『宗教問題』編集長が「池田大作の訃報」に感じたこと〉から続く卓抜した人間力で日本最大の新宗教団体を築き上げた稀代の指導者・池田大作は、いかに組織を統率し、拡大させたのか。【画像】2000年代にブレイク…退会のきっかけを明かした、元創価学会員のお笑い芸人ここでは、専門誌『宗教問題』編集長・小川寛大氏の新刊『池田大作と創価学会』（文春新書）を一部抜