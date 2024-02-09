ラグビーやアイスホッケーなどで導入されている「一時的退場」のルールが、ついにサッカーでも採用されることになるようだ。『Telegraph』によれば、イエローカードとレッドカードが導入された1970年ワールドカップから54年ぶりに新たな色のカードが生まれるとのこと。それは「ブルーカード」。選手が審判や運営役員に対して抗議を行ったり、皮肉的な行動をしたりしたときに提示され、10分間プレーから除外されるというもの。この