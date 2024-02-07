「バウアーがいる場合といない場合」横浜DeNAベイスターズ・春季キャンプ第1クール最終日の2月4日、昨季のセ・リーグ最多勝投手の東克樹（28）が初ブルペン入りした。変化球も交えて30球程度だったが、途中からともに最優秀バッテリー賞を受賞した捕手の山本祐大（25）がパートナー役に代わると、球速、変化球のキレも一気に増した。【写真を見る】バウアー戻ってこい!?ベイのキャンプはこの盛り上がりだ(横浜DeNAベイスターズ