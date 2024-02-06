元衆院議員の金子恵美氏（45）が6日放送のTOKYO MX「バラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）に出演。「ミス日本2024」に出場したウクライナ出身モデル椎野カロリーナさん（26）の「グランプリ」辞退について言及した。カロリーナさんは1日発売の週刊文春で美容外科医の前田拓摩氏との「手つなぎデート」などを報じられ、5日に所属事務所「フリー・ウエイブ」の退所と「ミス日本2024」グランプリ返上を発表していた。金子氏は過去に