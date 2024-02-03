東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で、受託収賄罪に問われた大会組織委員会の元理事・高橋治之被告（79）の公判が１月31日、東京地裁で開かれ、弁護側は組織委の森喜朗元会長（86）の証人尋問を実施するよう強く求めた。弁護側は２時間近い冒頭陳述のなかで、高橋被告にはスポンサー集めをする権限はなく、企業から受領した約１億9800万円は「民間のコンサルタント業務の報酬であり『民と民』の取引で、賄賂ではない」と起