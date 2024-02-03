実業家のひろゆき氏が２日放送のＡＢＥＭＡ「「ＡｂｅｍａＰｒｉｍｅ（アベプラ）」にリモート出演した。番組では自民党の麻生太郎副総裁の上川陽子外相に対する不適切発言について取り上げた。麻生氏は先月に福岡県で行われた講演で、上川外務大臣について「このおばさんやるねぇ。そんなに美しい方とは言わんけれども堂々と話をして。外交官の手を借りずに自分でどんどん会うべき人たちと約束をとる。あんなことができた外