人は見かけだけでは全てを判断できません。今回は、ltnで2023年読者から人気だった「うんざりしたママ友」にまつわるアンコール企画記事をお届けします。ltnライター：Yukky111さんのご友人A子さんが見聞きした失礼すぎるママ友とは……？ お金の話ばかりのママ友にウンザリ A子さんのママ友達は皆優しくていい人達でしたが、一人だけ癖が強いBママがいました。彼女が口を開けば、何故かやたらとお金の話ばかり。A
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