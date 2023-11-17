by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 羽生結弦が17日深夜、自身の公式Twitterで離婚を発表した
- 結婚発表以降、プライバシーを脅かされる事態に直面していたことを告白
- お相手に「制限のない幸せでいてほしい」という思いから決断したとつづった
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