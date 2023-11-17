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羽生結弦が離婚「制限のない幸せでいてほしいという思いから決断」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 羽生結弦が17日深夜、自身の公式Twitterで離婚を発表した
  • 結婚発表以降、プライバシーを脅かされる事態に直面していたことを告白
  • お相手に「制限のない幸せでいてほしい」という思いから決断したとつづった
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