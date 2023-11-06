古巣バルセロナ戦後、敵将からの賛辞に中国メディア熱視線スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は、現地時間11月4日に行われたラ・リーガ第12節・FCバルセロナ戦（0-1）でフル出場。試合後、敵将のシャビ・エルナンデス監督から「ワールドクラスの選手」と絶賛されたなか、中国メディアは最大級の賛辞が送られた事実を引き合いに「別次元に達した」と注目している。久保はカンテラ（下部組織）時代を過ごしたバル