10月頭、パリへ行ってきた。少し前なら「うらやましい」とでも言われたのだろうが、この頃最も多い反応は「大丈夫でしたか」という心配である。オリンピックを来年に控えたパリであるが、トコジラミ（南京虫）の大発生が問題になっている。9月の終わり、華やかなファッション・ウィークの直前だった。部屋のマットレスはもちろん、映画館や地下鉄の布張りシートなど、あらゆる場所での目撃情報がSNSで拡散され始めたのだ。パ