by Michel NgilenNetflixがDVDのレンタル事業を2023年9月29日に終了させる際、サービスの加入者に最大10枚のDVDを無料で配布すると発表しました。Netflix is going to let DVD subscribers keep unreturned discs for free - The Vergehttps://www.theverge.com/2023/8/22/23841540/netflix-dvd-com-subscribers-keep-unreturned-discsNetflixは2023年4月に、1997年の創業以来続けてきたDVDレンタルサービルを9月29日に終了させる