TVアニメ『【推しの子】』のスペシャルイベント『苺プロダクション☆ファン感謝祭2023』が、11月26日に千葉・幕張国際研修センターシンポジウムホールにて、昼・夜2部で開催されることが決定した。【写真】アイちゃんも来るぞ！『【推しの子】』イベント出演者一覧出演者は高橋李依（アイ役）、大塚剛央（アクア役）、伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、石見舞菜香（黒川あかね役）、大久保瑠美（MEMちょ役）、