3COINS(スリーコインズ)で販売されている「圧縮ショート丈ソックス3足セット」が、"防災グッズにおすすめ"と話題になっています。今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します! 圧縮ショート丈ソックス3足セット※公式サイト引用○コンパクトな圧縮ソックスが話題にスリーコインズの「圧縮ショート丈ソックス3足セット/SOBANI」(330円)は、防災グッズとしてはもち