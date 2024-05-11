去年中国で4つのことをしない若者を“四不青年”と呼んでいた。即ち“恋愛しない”“結婚しない”“子供を産まない”“家を買わない”という若者が増えていることを指していた。ところが1年たって今中国でSNSを中心に広まる言葉は“十不青年”だ。“しないこと”が4つから10個に増えた中国の若者。果たしてその10個とは？そしてその根底にあるのは中国のソ連化だという。【写真を見る】経済不調の中国で若者が辞めた10のこととは