高級車ブランドとして人気のアウディとレクサス。両ブランドを販売台数等の視点から比較するとともに、人気SUV・セダンの比較などもご紹介します。【写真】アウディとレクサス…外装、内装を見比べるアウディとレクサスはどちらが「格上」？アウディとレクサスは、ともに洗練された内外装が一つの特徴とされる高級車ブランドです。そのため「買うならどちらが格上？」と悩む人も少なくありません。ここでは両ブランドの特徴や新車