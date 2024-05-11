「この時期の樽見鉄道は幻想的になる」そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。こちらは風景写真をメインに撮影する岐阜県のフォトグラファー・jigurohiroさんが2024年5月6日にX(＠jigurohiro)上に投稿した1枚。沈みかけた夕日に照らされる中を、車窓から明るい光を漏らしながら、短い列車が走っている。水の上を走っているかのように見えるリフレクションも幻想的で、まるでジブリ映画の世界。樽見鉄道とは、岐阜県大垣