売上高と営業利益は「過去最高」、次期型「CX-5」の情報も2024年5月10日にマツダは「2024年3月期決算」を発表しました。そこでは2024年3月期の決算報告のほかにマツダの今後も語られましたが、そこでは「次期CX-5」についても明言されました。マツダが「次期CX-50」の開発を明言！ ハイブリッド搭載!? マツダの2024年3月期決算は、2023年4月から2024年3月まで1年間のものです。【画像】これが次期CX-5!? カッコいい「新SUV