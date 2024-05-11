森永製菓は5月13日、「ビアードパパの作りたて工房」とコラボした「ビスケットサンド〈パイシュークリーム味〉」を、全国のコンビニエンスストアで発売する。【関連記事】森永乳業「リプトン ミルクティーサンドアイス」発売、パキッとしたチョコ&しっとりしたクッキーの食感を楽しめる「ビアードパパの作りたて工房」は、できたて･作りたて”にこだわったシュークリーム専門店。森永製菓では2022年5月にビアードパパとコラボ