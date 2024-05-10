新天地・ドジャースで絶好調の大谷翔平選手（29）が、インスタグラムに掲載した“ドジャーブルー”の鉄瓶と夫婦（めおと）湯飲み。妻・真美子さんとの結婚祝いで受け取ったものとみられ、画像には「ありがとうございます」と感謝のメッセージも書かれている。地元、岩手・奥州市の工房が製造鉄瓶を製造したのは、大谷選手の地元、岩手・奥州市にある南部鉄器工房「及富（おいとみ）」。創業176年の老舗だ。店舗にあった大谷選手に