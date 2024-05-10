「Believe」3話視聴率が1桁に「何をやってもキムタク」評価が裏目に出たかSmart FLASH

「Believe」3話視聴率が1桁に「何をやってもキムタク」評価が裏目に出たか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドラマ「Believe」の視聴率低下について、芸能記者がFLASHに語った
  • 木村拓哉を見せること」が、ドラマの最優先事項となっていると分析
  • 結果として「何をやってもキムタク」という評価を受けてしまっているとした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 一夫多妻の男性 夫人増やしたい
  2. 2. 「何やってもキムタク」裏目に?
  3. 3. 2歳で喫煙者に 男児のその後
  4. 4. 女優に「でかいなー」感想が波紋
  5. 5. 粗品に怒りの声 共演NG多発か
  6. 6. CM降板の黒島 ルール破り自爆か
  7. 7. 「倉本麻衣」名義で実父がAV制作
  8. 8. フワちゃん 機内でCAの注意無視
  9. 9. 肉の値段高騰 入店後に帰る客も
  10. 10. ドン・ファン公判 傍聴人が叫び
  1. 11. 栃木焼死体「殺せと言われた」
  2. 12. 超加工食品 早死にリスク増大か
  3. 13. 息子の彼女が手練れ 親ドン引き
  4. 14. 東出昌大 ロケ中にスタッフ襲撃
  5. 15. 大阪で性的暴行か 男を比で拘束
  6. 16. コメダ珈琲店の新業態に衝撃
  7. 17. 人差し指でスマホ 世代バレる?
  8. 18. 神田正輝、年下俳優から呼び捨て
  9. 19. 田中将大「電撃引退」の危機か
  10. 20. 夜職女ごときが…東大卒が持論
  1. 1. 肉の値段高騰 入店後に帰る客も
  2. 2. ドン・ファン公判 傍聴人が叫び
  3. 3. 栃木焼死体「殺せと言われた」
  4. 4. 大阪で性的暴行か 男を比で拘束
  5. 5. 石丸市長 市長選の不出馬を表明
  6. 6. 2歳娘死亡 チャイルドシートなし
  7. 7. 今永の球 大リーガーが打てぬ訳
  8. 8. 地磁気の大きな乱れ 観測所発表
  9. 9. 新宿の女性刺殺「700万円借金」
  10. 10. 勤務中に毎日SNSか 職員を処分
  1. 11. 那須夫婦遺体「首謀者」の素顔
  2. 12. ドンファン事件 公判めど立たず
  3. 13. ガンプラ転売儲からず 投稿炎上
  4. 14. 大成しない子役 転落のパターン
  5. 15. 大谷結婚祝い 1年分の注文殺到
  6. 16. 太陽フレア 数日間は障害に注意
  7. 17. 赤ちゃんに重い障害 夫婦の決断
  8. 18. パパ活の中1に性的行為か 男逮捕
  9. 19. 「夫婦を殺せと」出頭男を再逮捕
  10. 20. 那須「下請け構造」から外れた男
  1. 1. 石丸市長 7月の都知事選「検討」
  2. 2. 紙袋に現金2億 野党の分裂狙いか
  3. 3. 石丸市長「あらかたケリついた」
  4. 4. 「産休クッキー」炎上 公式説明
  5. 5. 国の借金、最大の１２９７兆円＝物価高…
  6. 6. 那須殺害事件「いまだに残る謎」
  7. 7. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  8. 8. 「太陽フレア」GPSなどに障害の可能性
  9. 9. ＳＮＳ中傷投稿の削除基準義務化＝改正…
  10. 10. 晴海FLAG 不人気の意外な真相
  1. 11. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  2. 12. GPSなどに障害が出るおそれも…最大規…
  3. 13. 歯の治療に900万 水原被告に激怒
  4. 14. 奥村氏が参院繰り上げ当選＝元モー娘・…
  5. 15. 核ごみ調査を受け入れ＝原発立地自治体…
  6. 16. 急激な円安、成長への課題＝日銀に適切…
  7. 17. 規正法、与党案提出で見送り論＝自公な…
  8. 18. 田中角栄「怒涛の戦後史」(10)事業の師…
  9. 19. 映画館で弁当 隣席に大迷惑家族
  10. 20. 玄海町判断「敬意と感謝」＝処分場選定…
  1. 1. 2歳で喫煙者に 男児のその後
  2. 2. 超加工食品 早死にリスク増大か
  3. 3. 韓国 邦人3人を準強姦容疑で逮捕
  4. 4. 米モデル イケメンすぎて解雇か
  5. 5. 太陽フレア 世界各地でオーロラ
  6. 6. ベートーベン 謎の病の原因判明?
  7. 7. ミスUSAの2人辞退 主催者問題か
  8. 8. スポーツ観戦は人を幸せに 調査
  9. 9. 「バイデン氏の犬を殺処分」物議
  10. 10. トランプ氏三男 代議員を辞退
  1. 11. LINEヤフー問題 韓国政府が遺憾
  2. 12. 「ワニ出た」警察出動 衝撃結末
  3. 13. 出演料は5千円 韓音楽番組の現実
  4. 14. トランプ氏 1550億円の献金要求
  5. 15. 韓アイドル脅かす「ファン心」
  6. 16. J・ビーバーが父に 妻の妊娠報告
  7. 17. 米スタバ 従業員への冷酷仕打ち
  8. 18. 韓国教授 米海軍の旭日旗に抗議
  9. 19. 謎の男「ピアノマン」の現在は
  10. 20. 比 中国大使館員を国外追放へ
  1. 1. コメダ珈琲店の新業態に衝撃
  2. 2. まぶた欠損 1歳息子をYouTubeに
  3. 3. 「美容室」倒産が急増 最多に
  4. 4. Apple広告 日本で大炎上したワケ
  5. 5. 99%減益スノーピーク 再編波高し
  6. 6. NTT 社名変更を検討「来年目途」
  7. 7. 「赤霧島」紙パック販売休止へ
  8. 8. 資生堂の早期退職 1477人応募
  9. 9. 帰省 義母の一言で夫の不倫発覚
  10. 10. 近鉄の新型一般車両 10月運行へ
  1. 11. SBI北尾会長 歴史的な円安に苦言
  2. 12. Temu ドラレコ1027円で売れる訳
  3. 13. NAVER LY株「売却も含め協議」
  4. 14. 「くら寿司」銀座デビューの勝算
  5. 15. 10台で創業 MKタクシー成功の訳
  6. 16. レトロゲーム 外国人に人気な訳
  7. 17. 新生BM始動 伊藤忠に不満の声か
  8. 18. 掟ゲンドウみたいな態度で不採用
  9. 19. 「的外れ」新型iPad動画巡り謝罪
  10. 20. 外国人観光客に「二重価格」賛否
  1. 1. Amazonセール開幕 注目商品は?
  2. 2. 人気スニーカーが最大56%オフに
  3. 3. 【Amazonタイムセール祭り】ヘインズや…
  4. 4. 【Amazonタイムセール祭り】洗濯洗剤や…
  5. 5. 脳の埋め込みチップに不具合 米
  6. 6. Suica障害 JRがサイバー攻撃示唆
  7. 7. 「iPad（第10世代）」が大幅値下げ、「…
  8. 8. ネットでiPhone購入 どこがお得?
  9. 9. ハリオのガラス製ご飯釜がほぼ半額に。…
  10. 10. アウディとレクサス 格上どっち?
  1. 11. 【Amazonタイムセール】お茶やコーヒー…
  2. 12. FRONTIERが特価セール、最新のCPUやGPU…
  3. 13. 【決算深読み】パナソニックHD決算 24…
  4. 14. 次世代格安タブレット「Alldocube iPla…
  5. 15. 顔認証で飛行機の搭乗手続きが出来る「…
  6. 16. 「話題が見つからない」のが怖い…女性…
  7. 17. スーパーコンピュータ「富岳」で学習し…
  8. 18. OpenAI、13日にGPT-4/ChatGPTイベント…
  9. 19. SIMフリースマホのこの冬の本命機登場…
  10. 20. 施工現場を仮想空間で再現「リアルタイ…
  1. 1. 田中将大「電撃引退」の危機か
  2. 2. 大谷妻を待つ夫人会の「習わし」
  3. 3. 頭負傷 阪神ファンが宮崎コール
  4. 4. 大谷のMVP候補 敵軍紙「笑える」
  5. 5. 水原被告の本性 大谷過去に暗示?
  6. 6. 水原被告「大谷暴露本」出版か
  7. 7. 日ハム「セコセコ野球」朗希攻略
  8. 8. 大谷に危機 好敵手が量産体制か
  9. 9. 大谷マルチもド軍はサヨナラ負け
  10. 10. 朗希 降板後ベンチで怒り露わ
  1. 11. 首位町田「大崩れ」のリスク
  2. 12. エムバペ PSG退団をSNSで発表
  3. 13. 芸能人気取り? 真凜に賛否のワケ
  4. 14. ネリ 蒙古タンメン中本に出没
  5. 15. DeNA宮崎が緊急退場 頭に球直撃
  6. 16. 水原被告を待ち受ける「地獄」
  7. 17. 大谷翔平、あわや相手野手と交錯
  8. 18. 大谷の私服「変わった」指摘続々
  9. 19. カゼミロ衝撃のブラジル代表落選
  10. 20. 競馬界で「落馬事故」が相次ぐ訳
  1. 1. 「何やってもキムタク」裏目に?
  2. 2. 女優に「でかいなー」感想が波紋
  3. 3. 粗品に怒りの声 共演NG多発か
  4. 4. CM降板の黒島 ルール破り自爆か
  5. 5. 「倉本麻衣」名義で実父がAV制作
  6. 6. フワちゃん 機内でCAの注意無視
  7. 7. 東出昌大 ロケ中にスタッフ襲撃
  8. 8. ガッキー&星野「本当の夫婦仲」
  9. 9. 神田正輝、年下俳優から呼び捨て
  10. 10. 夜職女ごときが…東大卒が持論
  1. 11. 小室哲哉 REBECCA大ヒットに呆然
  2. 12. Number_iの「空中分解」憂う声
  3. 13. 坂上忍の番組 猫保護活動が波紋
  4. 14. ホテル転々? NHK林田アナ離婚か
  5. 15. なんでフワちゃんと…芸人疑問
  6. 16. 星野源がライブ客に提言 SNS賛否
  7. 17. 大悟 妻の次に好きな既婚女優
  8. 18. ちさ子 息子から「地獄落ちろ」
  9. 19. 藤森の元カノ 河本が実名で暴露
  10. 20. 大谷役に? 名前上がる日本人俳優
  1. 1. W不倫を子の前で告白 最悪の末路
  2. 2. 胸丸出しの写真 誤って両親に
  3. 3. 物なくす娘を叱るも 真相に驚愕
  4. 4. 婚活で「人気ない女性」の共通点
  5. 5. 娘から毎日文句 お弁当作り放棄
  6. 6. 弁当容器の廃棄 芸人が注意喚起
  7. 7. 「演技がうまい芸人」ランク1位
  8. 8. 1日15回 細ウエストに導く習慣
  9. 9. 凄いダイソー電動マッサージャー
  10. 10. 寝たフリで...迷惑客の恐怖体験
  1. 11. メイクのプロ 無印でリピする品
  2. 12. 発売と同時に買い占めたい&#9825;【ユ…
  3. 13. ＜超ド級にオシャレ！＞【adidas】この…
  4. 14. 日仏で大違い 50代女性の服装
  5. 15. 姑の嫌味 令和の嫁の言い返し
  6. 16. 男性がドン引く「女性の言動」
  7. 17. 婚活中に出会った失礼な男を撃退
  8. 18. 高見え期待 ユニクロ最旬ワンピ
  9. 19. 「ズッ友」再会 無性にイライラ
  10. 20. 大人女子は必見 GUのモテワンピ
x