ソウル共同】韓国の科学技術情報通信省は10日、日本の総務省LINEヤフー韓国IT大手ネイバーとの資本関係見直しを求めたことに関し、日本政府が韓国企業に株式売却の圧力をかけたと受け取られるとして遺憾を表明した。