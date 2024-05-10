モテるのに婚活がうまくいかない女性っているはず。「なんで？」と思ってしまいますが、それには納得できる理由があるのです。そこで今回は、婚活で「人気のない女性」の共通点を紹介します。性格面に難があるどんなに見た目は素敵な女性でも、性格面に難があると男性は結婚を視野に入れた交際を避けようとするもの。度を超えてワガママ、常に自己中など性格面で敬遠されてしまうのです。しかも、容姿が整っている女性ほど「性格が