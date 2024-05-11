テレビアニメ『わんだふるぷりきゅあ！』（わんぷり）公式サイトで、いなば食品とのコラボ企画「いなばWanちゅ〜る・いなばCIAOちゅ〜る×『わんだふるぷりきゅあ！』画像投稿キャンペーン」の中止を発表した。【画像】企業コラボで謝罪も…テレ朝と異例企画！プリキュアに変身したしんちゃんアニメ公式サイトでは「4月2日より実施しておりました「いなばWanちゅ〜る・いなばCIAOちゅ〜る×『わんだふるぷりきゅあ！』画像投稿