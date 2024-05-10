10日夜から発生している「モバイルSuica」の障害は、サイバー攻撃の可能性があるとしてJR東日本が調査を進めている。 10日17時30分ごろからモバイルSuicaでログインやチャージなど、通信を必要とする機能が利用しづらくなっている。JR東日本によれば、サイバー攻撃の可能性があり、社内で調査を進めているという。 復旧見込みは現時点で未定。チャージ済みの残高や購入済みの定期券の利用