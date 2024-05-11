店員の大学生を殴ったとして、千葉県警鴨川署は11日、同県鴨川市の地方公務員の男性（18）と、同県勝浦市墨名の自称自営業、石井秀和容疑者（32）を傷害容疑で逮捕したと発表した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は5日午後11時40分ごろ、客として訪れた同市横渚の飲食店の駐車場で、この店のアルバイト店員の男子大学生（19）の胸や顔を複数回殴り、全治約2カ月の重傷を負わせたとしている。同署は両容疑者の認