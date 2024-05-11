韓国で4月30日、建設中の道路のパーツがドミノ倒しのように倒れる事故が発生し、長さ54メートルに及ぶコンクリートの塊が8つも落下した。この事故によって、作業員1人が死亡し、5人が軽傷を負った。巨大なパーツ…すべてが橋脚から落下韓国で4月30日、建設中の道路の巨大なパーツがドミノ倒しのように崩れ落ちる瞬間が撮影されていた。直前には2台の巨大なクレーンでパーツを持ち上げ、まさにドミノのように並べて設置していた。し