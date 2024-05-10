広島県安芸高田市の石丸伸二市長（41）が10日、臨時会見を開き、任期満了に伴う次期市長選（7月21日告示、28日投開票）に立候補しない意向を表明した。「政治家はしばらく続ける」と話し、今後は何らかの選挙に立候補する考えも示したが、具体的な選挙名は挙げなかった。石丸市長は議会での議員との応酬や会見の動画がネット上で多くの注目を集めていた。【写真】市長会見の切り抜き動画、刺激優先｢身の危険｣質問やめる議員も