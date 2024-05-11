バイデン大統領＝10日、シアトル・タコマ空港（AP＝共同）【ワシントン共同】バイデン米政権は10日、パレスチナ自治区ガザの戦闘で、イスラエル軍が米国から供与された武器を国際人道法に違反して使用した疑いがあると指摘する報告書を議会に提出した。違反を証明するには十分な情報を持っていないとして最終的な判断は下さなかった。違反が認定されれば、武器供与が一時停止となる可能性もあった。米政権はイスラエルと決定的