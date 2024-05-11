■プロ野球DeNA 11−9 阪神（11日・横浜スタジアム）DeNAは阪神に逆転勝利を飾った。試合は序盤から乱打戦となり5番・佐野恵太（29）が4安打猛打賞、7番・京田陽太（30）が5打点を挙げるなど7回まで11安打7得点。しかし9ー7と2点差で迎えた8回裏、1死一塁から1番・蝦名達夫（26）に第1号2ラン本塁打が飛び出し同点に。さらに2死から3番・筒香嘉智（32）が第2号となる勝ち越し弾を放ち10ー9に。さらに牧に第5号ソロが飛び出し試合