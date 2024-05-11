「終わりのない成長を目指し続ける資本主義体制はもう限界ではないか」そんな思いを世界中の人々が抱えるなか、現実問題として地球温暖化が「資本主義など唯一永続可能な経済体制足りえない」ことを残酷なまでに示している。しかしその一方で、現状を追認するでも諦観を示すでもなく、夢物語でない現実に即したビジョンを示せる論者はいまだに現れない。本連載では「新自由主義の権化」に経済学を学び、20年以上経済のリアルを追い