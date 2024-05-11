◆パ・リーグ日本ハム６―３ロッテ（１０日・エスコンフィールド）日本ハムが負ければ３位転落となる一戦でロッテに逆転勝ちし、連敗を３で止めて２位を死守した。新庄剛志監督（５２）の掲げる「セコセコ野球」を武器に、相手先発・佐々木をプロワーストタイの５失点で“ＫＯ”。５回２／３で１２３球を投げさせるなどチーム全体で徹底した「粘り」が光り、難攻不落の怪物を攻略した。就任３年目で実を結びつつある「新庄野球