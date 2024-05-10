「ＤｅＮＡ−阪神」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手の頭部に打球が直撃するアクシデントが起こった。六回１死一、二塁で井上が放った三塁への強烈な打球が捕球直前にイレギュラー。ボールが高く弾んで三塁・宮崎の頭部に直撃し、宮崎は倒れ込んだ。三塁・白井審判員が歩み寄り、声をかける様子もあった。その後、トレーナーなどがかけつけ、担架も到着。ブルーシートのような目隠しで囲われる中、宮崎は