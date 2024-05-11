ハライチ岩井勇気（37）が自身のXで呟いた、テレビ番組に出演した野呂佳代（40）への感想が波紋を呼んでいる。岩井は5月9日の22時過ぎにXを更新。同時間帯に放送された『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）の画面を写真に撮り、次のようにコメントした。《野呂さんでかいなー》写された画面には、左上に「ダウンタウンDX 日常のうっぷん＆モヤモヤ34連発春のデトックス祭り」という企画ロゴが写っている。そして画面左手前には