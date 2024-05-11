コメダイズは植物由来にこだわったメニューを扱う、コメダ珈琲店の新業態（筆者撮影）喫茶店やレストランが、朝の時間帯にドリンクやトーストなどのメニューを割安価格で提供するモーニングサービス。名古屋の喫茶店が始めた文化とされていますが、最近では大手外食チェーンも数多く提供しています。そんなチェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライター・ブロガー、大木奈ハル子さんがお届けする本連載。第76回となる今回、