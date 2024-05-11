画面左から走ってきた一台のバス。曲がると対向車線に進入し、ほかの車に衝突、向きを変えると勢いそのまま橋の欄干を倒し、川に突っ込んでしまいます。ロシアメディアによりますとこの事故は10日、ロシアのサンクトペテルブルクで起きたもので、バスには15人が乗っていて、これまでに7人の死亡が確認されました。AP通信によりますと、拘束された運転手の妻は「彼は前日に20時間働いたあと、ほとんど休まずに朝から仕事をさせられ