現役ケアマネージャー“ケアマ姐さん”に聞く、親の介護相談室（１）「もしかして認知症？」と思ったときに最初にすることは？相談者：Yさん（40代・１人っ子の主婦）ケアマ姐さん：某地方都市にて、学校を卒業してから約30年間、介護職に従事し続けてきたプロ。2006年の介護保険制度の改正主任ケアマネージャーの資格を取得。利用者のケアプランを作成するほか、ケアマネージャーを管理や指導も行う。モットーは、介護を受ける本