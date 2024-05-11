シャビ・アロンソ監督が率いるレヴァークーゼンは無敗のままブンデスリーガ優勝を飾ると、ミラクル連発で無敗記録を49試合にまで伸ばしている。そうしたなか、クラブは「特別なシーズンを締めくくる特別な機会をファンに提供」「唯一無二のシーズンをあなたの肌に永遠に刻もう！」としてファンに無料でタトゥーを彫る機会を提供するキャンペーンを発表した。オンラインで予約をとれたファン、18日に行われるアウクスブルクとのホー