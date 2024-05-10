新宿駅に異変が起きている。4月17日にエキナカ施設・EATo LUMINE（イイトルミネ）がオープン。それと同時に改札内の施設入り口付近に、長い長い行列ができたのだ。豚まん専門店『羅家 東京豚饅』に並ぶ人々の列だ。なぜオープンしたての店に? それはこの店が、あの『551蓬莱』創業者の孫が手がけた店だからだ。【写真】“ジェネリック551蓬莱”の店舗前にできた長蛇の列《ジェネリックどころじゃない、完コピ》『551蓬莱』は、大