ロンドン時事】英国の名門「紳士クラブ」の一つで、ロンドン中心部にある１８３１年設立の「ギャリック・クラブ」が、女性会員を認めることを決めた。１９世紀の文豪ディケンズも会員だった男性エリートの社交場が、創立から１９３年でようやく重い扉を開いた。英メディアによると、ギャリック・クラブは７日、数百人の会員による非公開の会合を開催。女性の入会を認めるかどうかを約２時間にわたって議論し、多数決で約６０