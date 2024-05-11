トルコ・イスタンブール空港で8日、貨物機が胴体着陸する緊急事態が発生した。パイロットは前輪が出ていないことを管制塔に確認すると、胴体着陸を決断。滑走路に接触する際に火花が上がったが無事着陸。パイロットも窓から無事救出された。胴体着陸の瞬間…大量の火花と煙トルコ・イスタンブール空港で8日、胴体着陸の瞬間をカメラが捉えた。後輪だけで着陸した後に前のめりになった機体前方部分が、滑走路に接触すると同時に大き