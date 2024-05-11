帝国データバンクが2023年に1000万円以上の負債を抱えて倒産（法的整理）した唐揚げ店が過去最多になったと発表したことに対し、「唐揚げを愛する人々」でつくる日本唐揚協会（東京）が「数値だけみればたくさんの店が倒産したように見えるが、実態をよく見てほしい」と注文をつけている。ポイントは「唐揚げの人気が落ちたわけではない」ということ。唐揚げ愛ゆえの反論だ。【写真特集】あなたの住む場所のご当地グルメは?帝