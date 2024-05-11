これまで、四駆、ステーションワゴン、ミニバン、SUVと、「セダン以外」のカテゴリーのクルマが日本に広がってきましたが、ここ10年間で目覚ましく市場が成長したのがキャンピングカーです。様々なタイプが展開されてますが、何を決め手に選べば良いのでしょうか。キャンピングカーは何を決めてに選ぶ？（画像提供：フロットモビール）国内のキャンピングカー保有台数は、2022年で14万5000台と言われ（日本RV協会調べ）、