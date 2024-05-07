【AFP＝時事】ホワイトハウス（White House）は6日、ジョー・バイデン（Joe Biden）大統領の愛犬を殺処分するべきだとテレビ番組で主張した共和党右派のクリスティ・ノーム（Kristi Noem）サウスダコタ州知事（52）を非難した。ノーム氏をめぐっては今月、しつけができない自身の飼い犬を撃ち殺したことがあると明かし、反発が広がっていた。バイデン氏の愛犬で、ジャーマンシェパードの「コマンダー」は、まだ子犬だった2021年