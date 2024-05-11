韓国警察は女性に性的暴行を加えた疑いで日本国籍の男3人を逮捕し、書類送検したことを明らかにしました。ソウルの江南警察署によりますと、逮捕されたのは日本国籍の男3人です。先月、ソウル市内で抵抗できない状態だった女性2人に性的暴行を加えた疑いがもたれていて、金浦空港から出国しようとしていた3人の身柄を警察が確保したということです。ただ、拘束令状については裁判所に認められず、警察は8日、3人を準強姦と準強制わ