初昇格のスケールを超えている町田の快進撃FC町田ゼルビアの快進撃が続いている。12試合を終えて1試合の平均得点が1.50点でリーグ4位、平均失点は0.83点でリーグ2位、シュート数113本はリーグ10位、被シュート数102本はリーグ4位。シュート決定率は15.93％でリーグ4位、被シュート決定率は9.80％パーセントでこちらも4位だ。先制点を奪ったのはリーグトップの12試合中9試合、しかも8勝1分と先制点を奪えば負けることはない。