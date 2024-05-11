伊藤かずえ、もう1台の愛車「ノート」6か月点検の様子を公開俳優の伊藤かずえさんが、自身のYouTubeチャンネル「やっちゃえ伊藤かずえ」を2024年5月1日に更新。2台目の愛車だという日産「ノート」の6か月点検の様子を公開しました。え？伊藤かずえさんの愛車は日産「シーマ」だけじゃないの？伊藤かずえさんといえば、クルマ好きの間で愛車が初代日産「シーマ」（セドリックシーマ・Y31型）であることで知られています。【画