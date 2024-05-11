お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶさんと「ウエストランド」の井口浩之さんが進行するバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）2024年5月7日深夜（8日未明）放送回の未公開トークが、8日にYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で公開された。その中で、3月9日に決勝戦が行われたピン芸日本一決定戦「R-1グランプリ2024」で優勝したお笑い芸人の街裏ぴんくさんが、「R-1」優勝後の「悲