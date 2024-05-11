お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（38）が、出演した千原ジュニア（50）のYouTubeチャンネルの企画「スナックJ」で、共演NGのアイドルについて告白した。青山が出演したのは5月9日に投稿された“スナックJ第2弾！ついに「あの男」とジュニアが対面！”という動画。動画の中盤では、フワちゃん飛行機での迷惑行為を目撃し苦手意識があるという体験談を語っていたが、千原から「一応コンセプトとして、もし悩みみたい